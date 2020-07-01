Гончаренко: "Извинился перед ребятами за поездку в Беларусию"

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Гончаренко: "Извинился перед ребятами за поездку в Беларусию"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко после победного матча 25-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:0) рассказал о своей поездке в Беларусию.

"Быстро пожалел о своем поступке и принес ребятам извинения. Но раз выиграли, видимо, это пошло на пользу команде. Встряхнуло ребят.

У нас такой матч, вся Москва ждет матча, а мы говорим о моем отъезде! Вроде нормально отреагировали, сначала были напряженные, потом все вернулось на круги своя", - сказал Гончаренко.

Напомним, после разгромного поражения от "Зенита" (0:4) тренер подал в отставку и уехал в Беларусию. Команду некоторое время тренировал старший тренер "армейцев".

После 25 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 40 баллов. "Спартак" с 32 очками остался на 6 позиции.

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