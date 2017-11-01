Гончаренко: "Команда показала, что с характером у нее в порядке"

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Гончаренко: "Команда показала, что с характером у нее в порядке"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над "Базелем" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов.

"Мы довольны тем, что сохранили интригу в группе. Хотя по итогам трех таймов с "Базелем" в это тяжело было поверить. Команда показала, что с характером у нее в порядке. Можно говорить о действиях Дзагоева или Головина в центре поля, о спасении Акинфеева в концовке встречи. Все пошло в копилку. Рады продолжить свой путь.

Что сказал игрокам в перерыве? Команда была закрепощенная. Нашей задачей было раскрепостить команду. Что у нас и получилось", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Благодаря этой победе ЦСКА догнал идущий на втором месте "Базель". У обеих команд по 6 очков, но швейцарский клуб находится выше за счет преимущества в личных встречах.

Не пропустите: ЦСКА одержал волевую победу над "Базелем". | http://soccernews.ru

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