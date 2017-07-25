Гончаренко: "Команда поздравила Акинфеева с окончанием черной серии"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал тот факт, что вратарь его команды Игорь Акинфеев впервые за последние 11 лет не пропустил гол в Лиге чемпионов.

Команда поздравила Акинфеева. Каждая серия имеет начало, продолжение и конец. Знали, что рано или поздно она закончится. Команда его поддержала. Понятно, что, как бы мы ни старались, эта серия довлела. Надеемся, Игорь теперь сбросит оковы. Он побил уже все рекорды, и эту серию тоже надо было остановить", - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что 31-летний Акинфеев пропускал голы в 43 матчах подряд (основной раунд Лиги чемпионов и квалификация). Впрочем, серия без учета квалификации (39 матчей) пока что продолжается.

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