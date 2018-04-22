Гончаренко: "Команда в очередной раз проявила характер и показала, что у нее есть стержень"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с "Краснодаром" (2:1).

"Минут 15 после пропущенного гола приходили в себя. Когда пришли в себя, минуте на 70-й или чуть раньше, наступил перелом. Команда в очередной раз проявила характер и показала, что у нее есть стержень. Было сложно, это непростая победа. Что касается эпизода с повреждением Витиньо, то у него рассечение" - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Читайте также: Волевые армейцы: ЦСКА обыгрывает "Краснодар" и выходит на второе место Премьер-Лиги. | http://soccernews.ru