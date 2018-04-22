Гончаренко: "Команда в очередной раз проявила характер и показала, что у нее есть стержень"

Теги цска москвавиктор гончаренкокраснодар

Гончаренко: "Команда в очередной раз проявила характер и показала, что у нее есть стержень"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с "Краснодаром" (2:1).

"Минут 15 после пропущенного гола приходили в себя. Когда пришли в себя, минуте на 70-й или чуть раньше, наступил перелом. Команда в очередной раз проявила характер и показала, что у нее есть стержень. Было сложно, это непростая победа. Что касается эпизода с повреждением Витиньо, то у него рассечение" - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Читайте также: Волевые армейцы: ЦСКА обыгрывает "Краснодар" и выходит на второе место Премьер-Лиги. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах продолжает лидировать, Иммобиле догнал Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 26 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Динамо Москва 27 33
11 Ахмат 26 31
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов