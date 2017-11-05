Гончаренко: "Контролировали игру, если бы не удаление, наверняка, довели бы ее до победы"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гонаренко высказался о ничьей своей команды в сегодняшнем матче против "Локомотива".

"Такие матчи делятся на игру до удаления и после, но мы контролировали встречу и наверняка довели бы ее до победы. После удаления пошли эмоции. Когда у тебя на одного футболиста меньше, трудно убегать в атаку. Но болельщикам нравятся такие матчи", - цитирует наставника армейцев СЭ.

Напомним, итог матчу также подвел Семин. | soccernews.ru