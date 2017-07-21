Гончаренко: "Локомотив" закономерно победил"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча второго тура чемпионата России против "Локомотива".

"В атаке мы действовали достаточно монотонно. В защите было много авантюрных действий, которые не добавляли оптимизма наступлению. Надо отдать должное сопернику - он грамотно действовал и закономерно победил" - сказал Гончаренко.

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