Гончаренко: "Матч с "Краснодаром" был равным"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после матча 13-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Не сказал бы, что матч был идеальным. Он был равным и очень хорошим, команды не отсиживались в обороне, провели много атак. Мы забили, "Краснодар" - нет. Всем командам, играющим в таком стиле, приходится тяжело дома. Соперник вытягивал нас на обоюдоострую игру. Думаю, забей Витиньо, не было бы такого напряжения в конце встречи" - сказал Гончаренко.

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - ЦСКА. | http://soccernews.ru