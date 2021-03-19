Гончаренко может летом возглавить "Краснодар"

Фото "Чемпионат" / Александр Сафонов

Во время летнего межсезонья наставник ЦСКА Виктор Гончаренко может стать главным тренером "Краснодара".

По информации "Чемпионата", владелец "быков" Сергей Галицкий высоко оценивает работу белорусского специалиста.

Сообщается, что Гончаренко в случае ухода из ЦСКА станет приоритетным кандидатом для "Краснодара".

Напомним, что ЦСКА может уволить тренера в ближайшее время. Армейцы намерены пригласить Ивицу Олича.

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