Гончаренко может летом возглавить "Краснодар"
Фото "Чемпионат" / Александр Сафонов
Во время летнего межсезонья наставник ЦСКА Виктор Гончаренко может стать главным тренером "Краснодара".
По информации "Чемпионата", владелец "быков" Сергей Галицкий высоко оценивает работу белорусского специалиста.
Сообщается, что Гончаренко в случае ухода из ЦСКА станет приоритетным кандидатом для "Краснодара".
Напомним, что ЦСКА может уволить тренера в ближайшее время. Армейцы намерены пригласить Ивицу Олича.
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