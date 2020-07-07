Гончаренко может пропустить ближайший матч ЦСКА из-за смерти матери

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко может снова уехать в Беларусь в связи со смертью матери.

Сообщается, что руководство армейцев уже дало разрешение 42-летнему специалисту покинуть расположение команды.

Если Гончаренко уедет, то, скорее всего, пропустит матч 27-го тура РПЛ против "Оренбурга". В таком случае исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Овчинников.

Белорус возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда идёт на пятом месте.

Не пропустите: ЦСКА сделал предложение по трансферу аргентинского форварда. | http://soccernews.ru