Гончаренко может пропустить ближайший матч ЦСКА из-за смерти матери
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко может снова уехать в Беларусь в связи со смертью матери.
Сообщается, что руководство армейцев уже дало разрешение 42-летнему специалисту покинуть расположение команды.
Если Гончаренко уедет, то, скорее всего, пропустит матч 27-го тура РПЛ против "Оренбурга". В таком случае исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Овчинников.
Белорус возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда идёт на пятом месте.
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