Гончаренко: "Мы играли с позиции силы, с позиции атаки"

Теги цска москвакраснодарвиктор гончаренко

Гончаренко: "Мы играли с позиции силы, с позиции атаки"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о поражении от "Краснодара" (0:2).

"Думаю не стоит затрагивать тему невезения. Мы играли с позиции силы, с позиции атаки. Возможно, нам не нужно было этого делать, но из-за быстрого гола мы вынуждены были так играть", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Напомним, что ЦСКА теперь занимает четвертое место в РПЛ и уже лишился шансов на чемпионство.

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