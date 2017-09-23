Гончаренко: "Мы недовольны ни результатом, ни игрой"

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Гончаренко: "Мы недовольны ни результатом, ни игрой"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарии после матча 11-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

"Мы недовольны ни результатом, ни игрой. Нам не хватало динамики и скорости. У наших ворот напряжения практически не было. Пробовали взвинтить темп путём замен и освежить игру. Может быть, их надо было делать пораньше, но мы сделали одну вынужденную замену из-за травмы Марио Фернандеса. Возможно, одной замены нам из-за этого не хватило" - сказал Гончаренко.

Не пропустите видеообзор матча "Динамо" - ЦСКА. | http://soccernews.ru

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