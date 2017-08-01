Гончаренко: "Мы понимаем, что нам надо делать в матче с АЕК"
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против АЕК.
"Сейчас сложно преподносить сюрпризы. Все команды на виду. Несмотря на то, что АЕК первый официальный матч сезона проводил против нас, найти товарищеские игры нетрудно. Мы понимаем, что нам надо делать, и как надо играть при своих болельщиках на своём стадионе" - цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.
Напомним, что матч ЦСКА - АЕК состоится завтра в 20:00 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой москвичей со счётом 2:0.
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