Гончаренко: "Мы просто рады, что ЦСКА прошел в следующий раунд Лиги Европы"



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над "Црвеной Звездой" (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Нервная игра, сложная. На этой стадии нет простых соперников. "Црвена Звезда" хорошо сыграла в группе, прошла столько этапов. Но пока или Муса в командный такт не попадает, или с последним пасом мы не можем вывести кого-то на ударную позицию. Сложные погодные условия, нет игрового ритма. Но мы просто рады, что прошли в следующий раунд.

Какие перспективы ЦСКА в Лиге Европы? Идем шаг за шагом. Уже ввязались в бой. Дождемся жеребьевки и соперника, будем из этого исходить", – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч ТВ".

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