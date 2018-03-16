Гончаренко: "Мы вполне заслуженно прошли в четвертьфинал"

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Гончаренко: "Мы вполне заслуженно прошли в четвертьфинал"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги Европы после выездной победы над "Лионом".

"Учитывая, что мы вышли в 1/4 финала, мы были великолепны. Нельзя скупиться на похвалы команде. Ребята смогли собраться и выдать хорошую игру. Сказалось и то, что "Лион" не хотел закрываться в домашнем матче, особенно когда мы повели. Схема, которую мы выбрали, тоже пошла в плюс. Не люблю выделять кого-то отдельно, но Головин был великолепен. Под стать всей команде. После ухода Василия Березуцкого в перерыве были проблемы в обороне, два пропущенных гола - это многовато для нас. А так мы вполне заслуженно прошли в четвертьфинал" - цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.

Не пропустите видеообзор матча "Лион" - ЦСКА. | http://soccernews.ru

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