Гончаренко: "Мы вполне заслуженно прошли в четвертьфинал"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги Европы после выездной победы над "Лионом".

"Учитывая, что мы вышли в 1/4 финала, мы были великолепны. Нельзя скупиться на похвалы команде. Ребята смогли собраться и выдать хорошую игру. Сказалось и то, что "Лион" не хотел закрываться в домашнем матче, особенно когда мы повели. Схема, которую мы выбрали, тоже пошла в плюс. Не люблю выделять кого-то отдельно, но Головин был великолепен. Под стать всей команде. После ухода Василия Березуцкого в перерыве были проблемы в обороне, два пропущенных гола - это многовато для нас. А так мы вполне заслуженно прошли в четвертьфинал" - цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.

Не пропустите видеообзор матча "Лион" - ЦСКА. | http://soccernews.ru