Гончаренко: "Мы знаем, насколько сильна "Бенфика"

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Гончаренко: "Мы знаем, насколько сильна "Бенфика"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассуждает о предстоящем матче 5-го тура группового турнира Лиги Чемпионов против "Бенфики". 

"С "Бенфикой" нам предстоит крайне непростой матч. Результаты соперника - ноль очков и всего лишь один забитый мяч после четырех туров Лиги чемпионов - смотрятся несколько нелогично. Особенно если прниимать во внимание трансферную политику португальцев, то, как они умеют продавать футболистов и покупать на их место новых, готовить игроков к важным турнирам.

Но футбол справедлив, значит, "Бенфика" где-то в чем-то недоработала, поэтому и имеет такой результат. Вполне возможно, что и мы нанесли португальскому клубу чувствительный удар, победив в Лиссабоне. Тем не менее, мы хорошо знаем, насколько сильны наши оппоненты. Такие футболисты, как Пицци, Жонас, Сеферович способны перевернуть любую игру. 

Нам будет противостоять сверхмотивированный соперник: все прекрасно понимают, что "Бенфика" не может закончить групповой турнир с нулем набранных очков.  Поэтому нужно подойти к противостоянию в очень хорошей форме. Решаться будет очень многое, и я надеюсь, что при помощи армейских болельщиков мы добьемся нужного результата", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Матч ЦСКА - "Бенфика" начнется в 20.00 по московскому времени.

После четырех туров ЦСКА имеет в своем активе шесть очков, а "Бенфика" - 0.

Не пропустите: Дзагоев, Витиньо и Головин в стартовом составе ЦСКА на матч с "Бенфикой". | http://soccernews.ru

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