Гончаренко: "Надо не дать "Црвене Звезде" воспользоваться сильными сторонами"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о предстоящей игре против "Црвены Звезды".

"Мы хорошо поработали на сборе. Думаю, мы достаточно хорошо готовы к завтрашнему матчу. "Црвена Звезда" знает, как атаковать, очень хорошо защищается. Нам надо надавить на слабые места соперника и не дать им воспользоваться сильными сторонами" - приводят слова Гончаренко российскеи СМИ.

Поединок между "Црвеной Звездой" и ЦСКА состоится завтра в 20:00 по московскому времени.

Читайте также: На матч против "Црвены Звезды" Гончаренко взял в Белград 20 игроков. | http://soccernews.ru