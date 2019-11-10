Гончаренко "наехал" на судей в перерыве матча с "Сочи"

Теги цска москвавиктор гончаренкофк сочи

Гончаренко "наехал" на судей в перерыве матча с "Сочи"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поругался с судьями в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с "Сочи" (3:2). После первого тайма армейцы уступали со счетом 1:2, но во второй половине забили два гола и добились победы.

"Эй, товарищ судья, когда с вами разговаривают, лицо чуть попроще делайте. Хорошо? Вы сейчас научились прекрасно отвечать. Так вы прекрасно принимайте критику, которая вам тоже говорится. Потому что вы с такими лицами отвечаете, что просто", - сказал Гончаренко.

 

Благодаря победе ЦСКА вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Сочи" остался на последней, 16-й позиции.

Не пропустите: ЦСКА расторг контракт с 19-летним форвардом. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА одержал волевую поду над "Сочи" в РПЛ

ЦСКА одержал волевую поду над "Сочи" в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Ростов Ростов 16 30
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 15 30
5 Краснодар Краснодар 15 29
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов