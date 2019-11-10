Гончаренко "наехал" на судей в перерыве матча с "Сочи"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поругался с судьями в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с "Сочи" (3:2). После первого тайма армейцы уступали со счетом 1:2, но во второй половине забили два гола и добились победы.

"Эй, товарищ судья, когда с вами разговаривают, лицо чуть попроще делайте. Хорошо? Вы сейчас научились прекрасно отвечать. Так вы прекрасно принимайте критику, которая вам тоже говорится. Потому что вы с такими лицами отвечаете, что просто", - сказал Гончаренко.

Благодаря победе ЦСКА вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Сочи" остался на последней, 16-й позиции.

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