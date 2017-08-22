Гончаренко: "Нам надо забыть результат первого матча с "Янг Бойз"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался в преддверии ответного матча четвёртого квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

"В Лиге Чемпионов собраны клубы с психологией победителя. Команды умеют и любят играть в позиционном нападении. Много прессинга на половине поля соперника. Результатом, которого мы добились в Швейцарии, мы довольны, но не намерены его сохранять. Нам надо забыть тот результат и улучшать нашу атаку" - цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.

Напомним, что матч ЦСКА - "Янг Бойз" состоится в среду, 23 августа, в 21:45 по московскому времени. В первой встрече российская команда победила со счётом 1:0.

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