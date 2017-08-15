Гончаренко: "Нас ждёт напряжённый матч с "Янг Бойз"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

"Эта команда хорошо знает, как действовать в атаке, хорошо обороняется. Мы изучили соперника. Дома они играют сильнее, чем на выезде, но это характерно для многих команд. Нас ждёт напряжённый матч. Есть и индивидуально сильные исполнители. Не забываем о том, что "Янг Бойз" выбил в этом году киевское "Динамо", а в прошлом "Шахтёр" - цитирует Гончаренко официальный сайт армейцев.

Напомним, что матч "Янг Бойз" - ЦСКА состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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