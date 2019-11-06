Гончаренко назвал цели ЦСКА на оставшиеся матчи в Лиге Европы

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о положении клуба в Лиге Европы.

"Мы не бросили Лигу Европы. Мы по-прежнему хотим выигрывать и добывать очки. Будем наблюдать за результатами соперников и продумывать дальнейшую стратегию. Мы хотим бросить все силы на то, чтобы прервать нашу неудачную серию", - заявил Гончаренко.

Напомним, что ЦСКА проиграл все три матча групповой стадии ЛЕ и занимает в группе последнее место.

Завтра, 7 ноября, "армейцев" ожидает выездной матч с "Ференцварошем".

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