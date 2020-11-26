Гончаренко назвал Чалова "сукиным сыном"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оригинально поддержал нападающего команды Федора Чалова, которого раскритиковал наставник сборной России Станислав Черчесов.
"Любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не надуть щеки и делать важный вид. У него очень хорошее состояние. Чалов, несмотря на любую критику, для меня был и останется лучшим нападающим. Можно сказать, что он наш сукин сын, которого мы должны оберегать", — приводят слова Гончаренко российские СМИ.
22-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне форвард провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: ЦСКА опубликовал мощное заявление по поводу слов Черчесова о Чалове. | http://soccernews.ru
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