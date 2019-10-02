Гончаренко назвал Дзагоева больной темой для ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко сделал заявление о травматичности полузащитника своей команды Алана Дзагоева.

"Дзагоев - наша больная тема. После того как он получил рецидив, Алан сам зарекается говорить о том, когда он вернётся. Возможно, через неделю вернётся в общую группу, но говорить о том, когда он сыграет, тяжело. Он очень к себе прислушивается. Надеемся, он ещё порадует нас своей игрой. Он очень важен даже на тренировках, так что мы все его ждём", - сказал Гончаренко.

В последний раз Дзагоев выходил на поле в официальном матче в ноябре прошлого года.

29-летний футболист из-за мелких повреждений не играл до зимнего перерыва, а во время паузы получил травму крестообразной связки колена.

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