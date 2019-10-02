Гончаренко назвал Дзагоева больной темой для ЦСКА

3 Теги цска москвавиктор гончаренкоалан дзагоевтравмы

Гончаренко назвал Дзагоева больной темой для ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко сделал заявление о травматичности полузащитника своей команды Алана Дзагоева.

"Дзагоев - наша больная тема. После того как он получил рецидив, Алан сам зарекается говорить о том, когда он вернётся. Возможно, через неделю вернётся в общую группу, но говорить о том, когда он сыграет, тяжело. Он очень к себе прислушивается. Надеемся, он ещё порадует нас своей игрой. Он очень важен даже на тренировках, так что мы все его ждём", - сказал Гончаренко.

В последний раз Дзагоев выходил на поле в официальном матче в ноябре прошлого года.

29-летний футболист из-за мелких повреждений не играл до зимнего перерыва, а во время паузы получил травму крестообразной связки колена. 

Не пропустите: Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в сентябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

OKTawius и ПИВОППС :"Мухомор нехорошая тема для нас"

Ответить
OkTawius
Димон

После вчерашних комментов он просто тупорылое вонючее чмо, пусть выпиливается к чёртовой матери

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Да и еще меня обозвал ЧМОм.А я просто справедливый критик и любитель футбола

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы российские каналы, которые покажут ЧМ-2022

Названы российские каналы, которые покажут ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 11 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Сочи Сочи 11 12
11 Оренбург Оренбург 11 11
12 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
13 Рубин Рубин 11 11
14 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
15 Ахмат Ахмат 11 9
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов