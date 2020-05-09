Гончаренко назвал главную проблему Чалова в этом сезоне

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Гончаренко назвал главную проблему Чалова в этом сезоне

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре форварда своей команды Фёдора Чалова в текущем сезоне.

"В чём сейчас проблема Чалова: она не в том, что его можно критиковать, что он плохо играет. Он делает всё ту же работу, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но сейчас у него пропала та реализация, которая была раньше", - сказал Гончаренко.

В этом сезоне 22-летний Чалов забил 6 мячей в 31 игре, а в прошлом он отличился 17 раз в 37 матчах.

Прошлым летом перспективного россиянина хотел купить "Кристал Пэлас", но ЦСКА не отпустил своего воспитанника в английский клуб.

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