Гончаренко назвал лучших игроков РФПЛ 2017-го года

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Гончаренко назвал лучших игроков РФПЛ 2017-го годаГлавный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назвал лучших игроков Премьер-Лиги в уходящем году.

Так, первая пятерка от наставника армейского клуба выглядит следующим образом:

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

2. Федор Смолов ("Краснодар")

3. Алан Дзагоев (ЦСКА)

4. Алексей Миранчук ("Локомотив")

5. Понтус Вернблум (ЦСКА)

Напомним, ранее свой выбор лучших игроков сделал Семин. | soccernews.ru

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