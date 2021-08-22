Гончаренко назвал причину поражения "Краснодара" в матче с "Локомотивом"
Фото: твиттер "Советского спорта"/Автор неизвестен
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко поделился мнением о поражении своей команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги против московского "Локомотива" (1:2).
"У нас были проблемы в центре обороны, мы были уязвимы при быстрых атаках. Крыховяк мог бы сыграть лучше против своей бывшей команды. Мы не выиграли этот матч. Когда ты проигрываешь матч, в любом случае можно говорить об ошибках тренера", — приводит слова Гончаренко Sport24.
После пяти туров "Краснодар" с шестью очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч "быки" проведут 27 августа на своем поле с "Рубином".
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