Гончаренко назвал причины неудачной игры ЦСКА в матче против "Уфы"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причины неудачной игры своей команды в сегодняшнем матче Премьер-Лиги против "Уфы".

"Не думаю, что дело в схеме с четырьмя защитниками. У нас не хватало движения, к сожалению. Не хотелось бы ссылаться на то, что был у нас матч Лиги Чемпионов. Многие начали двигаться только во втором тайме, когда уже запахло жареным. К сожалению, это так. Могли бы раньше взвинтить темп для того, чтобы выиграть, а не в последние 15-20 минут", - цитирует наставника армейцев чемпионат.com.

Напомним, Семак также дал комментарий по матчу. | soccernews.ru