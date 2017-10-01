Гончаренко назвал причины неудачной игры ЦСКА в матче против "Уфы"

Теги цска москвауфавиктор гончаренко

Гончаренко назвал причины неудачной игры ЦСКА в матче против "Уфы"Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назвал причины неудачной игры своей команды в сегодняшнем матче Премьер-Лиги против "Уфы".

"Не думаю, что дело в схеме с четырьмя защитниками. У нас не хватало движения, к сожалению. Не хотелось бы ссылаться на то, что был у нас матч Лиги Чемпионов. Многие начали двигаться только во втором тайме, когда уже запахло жареным. К сожалению, это так. Могли бы раньше взвинтить темп для того, чтобы выиграть, а не в последние 15-20 минут", - цитирует наставника армейцев чемпионат.com.

Напомним, Семак также дал комментарий по матчу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов