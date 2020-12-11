Гончаренко назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил неудачу своей команды в групповом этапе Лиги Европы.

Армейцы набрали 3 очка в 6 турах и вылетели из турнира, заняв последнее место в квартете.

"На неудачном результате сказался комплекс причин. Например, вариант довольно молодого состава, который мы привезли на последний матч. Мы рисковали, когда оставили дома пять игроков. Если "Динамо" Загреб может перенести игру чемпионата и сыграть в Лиге Европы в более свежем состоянии, то мы себе этого позволить не можем. Очень часто играем. Наверное, это то, к чему должны стремиться футболисты. Для нашей команды это новый опыт.

Лига Европы получилась провальной, но на ситуацию надо смотреть в целом. Конечно, это не то, на что мы рассчитывали. Повлияли и молодость, и большое количество игр, болезни, травмы. Нам не хватило сил в таком плотном графике", - сказал Гончаренко.

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