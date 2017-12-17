Гончаренко назвал самое болезненное поражение в карьере

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Гончаренко назвал самое болезненное поражение в карьере

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о самом болезненном поражении в своей тренерской карьере.

"Самое болезненное поражение у меня случилось в матче БАТЭ - "Барселона". Вот оно стоит особняком. Все остальные можно как-то пережить" - сказал Гончаренко.

Напомним, что в сентябре 2011 года БАТЭ был разгромлен "Барселоной" со счётом 0:5. 

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