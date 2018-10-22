Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко назвал самых опасных игроков "Ромы", с которой его команда сыграет завтра в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

"Кто больше беспокоит в команде соперника? Нельзя в такой команде выделять одного. Но если попробовать, то, наверное, это Джеко. И Де Росси, который может завтра выйти. Но главный футболист, который был в "Роме", - это Тотти. Сейчас такого нет. Он есть, конечно, но будет сидеть наверху, а не играть на поле", - цитирует наставника армейцев Спорт24.

Напомним, ЦСКА креативно анонсировал матч с "Ромой". | soccernews.ru