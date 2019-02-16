Гончаренко назвал стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с "Ньюкаслом"

Теги цска москваньюкасл юнайтедвиктор гончаренко

Гончаренко назвал стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с "Ньюкаслом"

Сегодня московский ЦСКА проведёт товарищеский матч с английским "Ньюкаслом". Начало игры - в 14:00 по московскому времени.

Тренерский штаб армейцев во главе с Виктором Гончаренко уже определился со стартовым составом команды на вышеуказанный поединок.

С первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Бекао, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Фёдор Чалов и Абель Эрнандес.

В запасе остались следующие игроки: Помазун, Чернов, Бийол, Тикнизян, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Магнуссон, Обляков.

Напомним, что матч пройдёт на стадионе "Пинатар Арена" в испанском городе Кампоамор. 

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