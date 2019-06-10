Гончаренко назвал тройку лучших игроков сезона в РПЛ
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко выделил трёх игроков, которые, по его мнению, были лучшими в РПЛ в минувшем сезоне.
"Чалов, Дзюба, Акинфеев. Не боюсь перехвалить Чалова. Если его фамилия мне пришла в голову сразу, значит, он действительно провёл хороший сезон", - сказал Гончаренко.
В прошлом сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА 30 матчей в рамках РПЛ и пропустил 23 гола. В активе Чалова 15 голов и 7 ассистов в 30 поединках. На счету Дзюбы 8 мячей и 11 результативных передач в 27 играх.
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Сборная Португалии - победитель Лиги Наций-2019
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20