Гончаренко назвал тройку лучших игроков сезона в РПЛ

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко выделил трёх игроков, которые, по его мнению, были лучшими в РПЛ в минувшем сезоне.

"Чалов, Дзюба, Акинфеев. Не боюсь перехвалить Чалова. Если его фамилия мне пришла в голову сразу, значит, он действительно провёл хороший сезон", - сказал Гончаренко.

В прошлом сезоне Акинфеев сыграл за ЦСКА 30 матчей в рамках РПЛ и пропустил 23 гола. В активе Чалова 15 голов и 7 ассистов в 30 поединках. На счету Дзюбы 8 мячей и 11 результативных передач в 27 играх.

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