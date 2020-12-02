Гончаренко не будет руководить ЦСКА в матче с "Химками"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не сможет руководить командой в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками" из-за дисквалификации.

"Футболисты "Рубина" в матче с ЦСКА получили восемь желтых карточек, клуб оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пропустит следующий матч из-за перебора желтых карточек – их у него четыре", – приводит слова Григорьянца "Р-Спорт".

Матч ЦСКА - "Химки" состоится 6 декабря. Встреча состоится в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". После 16 туров ЦСКА вместе с "Зенитом" и "Спартаком" делит 1-е место в турнирной таблице РПЛ. У клубов по 32 очка.

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