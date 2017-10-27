Гончаренко: "Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили"

Теги цска москвавиктор гончаренкоарсенал тула

Гончаренко: "Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч с тульским "Арсеналом" (0:1).

"Удаление всегда меняет ход встречи. Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили" - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Арсенал" Тула - "Арсенал". | http://soccernews.ru

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