Гончаренко не исключил, что возглавит "Спартак"
Фото сайт РПЛ
Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко не отвергает вариант с трудоустройством в московском "Спартаке".
Напомним, что с декабря 2016 по март 2021 года белорусский специалист возглавлял ЦСКА.
"Реально - не могу отвечать на такие вопросы "да" или "нет", быть категоричным. Ты можешь управлять своей карьерой, но часто не видишь третьего или четвёртого шага, который должен сделать. Если бы меня спросили: "Готов ещё четыре года работать в ЦСКА?", ответил бы: "Да, готов". Или: "Готов работать пять лет в "Краснодаре"?» – то же самое: "Да, буду тут работать".
Что будет дальше, не знаю. Может, придёт какое-то время, когда надо будет принять подобное решение. Понятно, оно не может удовлетворить всех. Но снова возвращаюсь к мысли, которую уже говорил: у меня нет задачи угодить всем", - сказал Гончаренко.
Не пропустите: Гончаренко - об уходе из ЦСКА: "Мне было очень больно". | http://soccernews.ru
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