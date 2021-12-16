Гончаренко не исключил, что возглавит "Спартак"

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Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко не отвергает вариант с трудоустройством в московском "Спартаке".

Напомним, что с декабря 2016 по март 2021 года белорусский специалист возглавлял ЦСКА.

"Реально - не могу отвечать на такие вопросы "да" или "нет", быть категоричным. Ты можешь управлять своей карьерой, но часто не видишь третьего или четвёртого шага, который должен сделать. Если бы меня спросили: "Готов ещё четыре года работать в ЦСКА?", ответил бы: "Да, готов". Или: "Готов работать пять лет в "Краснодаре"?» – то же самое: "Да, буду тут работать".

Что будет дальше, не знаю. Может, придёт какое-то время, когда надо будет принять подобное решение. Понятно, оно не может удовлетворить всех. Но снова возвращаюсь к мысли, которую уже говорил: у меня нет задачи угодить всем", - сказал Гончаренко.

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