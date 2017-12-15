Гончаренко: "Не надо жалеть ЦСКА! У нас сильная команда"

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Гончаренко: "Не надо жалеть ЦСКА! У нас сильная команда"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его устраивает состав его команды.

"Послушайте, не надо нас жалеть! Мне не совсем понятно, когда люди говорят, что у ЦСКА нет возможностей и футболистов. Имея в составе Акинфеева, Головина, Дзагоева, Витиньо, сетовать на кадровые проблемы просто не приходится! У нас сильная команда. И кто вам сказал, что вместо Витиньо должен обязательно выходить на замену такой же Витиньо? Почему не можем выбрать другой путь? 

У нас в этом сезоне такие ребята появлялись на поле и усиливали игру. Кучаев это сделал дома с "Бенфикой", а Жамалетдинов – в Лиссабоне. Почему-то вы не заостряете внимания на таких фактах. Понимаете, нельзя быть уверенным в том, что если Витиньо заменит его "двойник", то он проведёт свой отрезок крайне эффективно", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Напомним, что после 20 туров ЦСКА занимает пятое место в Премьер-лиге.

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