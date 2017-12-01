Гончаренко: "Не ожидали, что матч с "Тосно" сложится так просто"
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями после матча 19-го тура чемпионата России против "Тосно".
"Трудно вспомнить, когда моя команда выигрывала со счётом 6:0. У нас напряжённый чемпионат, и даже простая крупная победа - уже редкость. Не ожидали, что так просто сложится матч. Имели большое преимущество, провели много атак, надёжно действовали в обороне, изматывали соперника. Большой респект команде за то, как она отнеслась к сегодняшней игре" - сказал Гончаренко.
Не пропустите видеообзор матча ЦСКА - "Тосно". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|18
|39
|2
|ЦСКА Москва
|19
|35
|3
|Спартак Москва
|19
|34
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|33
|5
|Краснодар
|18
|30
|6
|Ахмат
|18
|25
|7
|Уфа
|18
|24
|8
|Урал
|18
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Ростов
|18
|22
|11
|Амкар
|18
|21
|12
|Рубин
|18
|20
|13
|Тосно
|19
|20
|14
|Динамо Москва
|18
|16
|15
|Анжи
|18
|16
|16
|СКА Хабаровск
|18
|12