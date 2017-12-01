Гончаренко: "Не ожидали, что матч с "Тосно" сложится так просто"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями после матча 19-го тура чемпионата России против "Тосно".

"Трудно вспомнить, когда моя команда выигрывала со счётом 6:0. У нас напряжённый чемпионат, и даже простая крупная победа - уже редкость. Не ожидали, что так просто сложится матч. Имели большое преимущество, провели много атак, надёжно действовали в обороне, изматывали соперника. Большой респект команде за то, как она отнеслась к сегодняшней игре" - сказал Гончаренко.

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