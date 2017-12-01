Гончаренко: "Не ожидали, что матч с "Тосно" сложится так просто"

Теги виктор гончаренкоцска москватосно

Гончаренко: "Не ожидали, что матч с "Тосно" сложится так просто"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями после матча 19-го тура чемпионата России против "Тосно".

"Трудно вспомнить, когда моя команда выигрывала со счётом 6:0. У нас напряжённый чемпионат, и даже простая крупная победа - уже редкость. Не ожидали, что так просто сложится матч. Имели большое преимущество, провели много атак, надёжно действовали в обороне, изматывали соперника. Большой респект команде за то, как она отнеслась к сегодняшней игре" - сказал Гончаренко.

Не пропустите видеообзор матча ЦСКА - "Тосно". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 ЦСКА Москва 19 35
3 Спартак Москва 19 34
4 Зенит Санкт-Петербург 18 33
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 19 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов