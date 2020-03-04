Гончаренко не пожал руку Тедеско после вылета из Кубка России

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко не стал пожимать руку тренеру "Спартака" Доменико Тедеско после вылета из Кубка России.

После окончания матча Тедеско подошел к Гончаренко, однако тот вытянул руку, показывая, что он не желает жать руку.

Тедеско попытался остановить Гончаренко, но беларус оттолкнул итальянца.

Напомним, что поединок завершился победой "Спартака" со счетом 3:2.

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