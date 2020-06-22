Гончаренко не приехал на собрание ЦСКА на клубной базе

Теги цска москвавиктор гончаренко

Гончаренко не приехал на собрание ЦСКА на клубной базе

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко всё ближе к уходу с занимаемого поста.

По информации "Чемпионата", в ближайшее время на клубной базе армейцев состоится собрание команды, при этом тренер в отличие от футболистов на место встречи до сих пор не прибыл.

Напомним, что в субботу после разгромного поражения от "Зенита" со счётом 0:4 белорусский специалист изъявил желание покинуть клуб.

Новым главным тренером ЦСКА вместо Гончаренко может стать Сергей Овчинников.

Не пропустите: ЦСКА ответил Селюку, раскритиковавшему Гончаренко. | http://soccernews.ru 
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