Гончаренко: "Не в первый раз ЦСКА выглядит лучше соперника, однако проигрывает"

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Гончаренко: "Не в первый раз ЦСКА выглядит лучше соперника, однако проигрывает"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о поражении от "Спартака" (1:2).

"В игре было много борьбы, именно такие матчи любят фанаты. Думаю, мы немного превосходили "Спартак". Не в первый раз ЦСКА выглядит лучше соперника, однако проигрывает. Такие шансы, которые были у Чалова, нужно использовать. Набили шишки на этом матче, однако это позволяет на развиваться.

О чем разговаривал с арбитром в перерыве? Карасев говорил, что из-за дыма VAR не видит поля. Однако когда игра возобновилась, то дымовая завеса все еще была. Мы не проявили достаточно характера. Когда счет стал равным, мы начали играть на удержание", - приводит слова Гончаренко сайт клуба.

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