Гончаренко: "Не жалею, что не взял на кубковый матч основных игроков"

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил свой выбор не брать в Курск на кубковый матч против местного "Авангарда" десять игроков основного состава своей команды.

"Я не жалею, что не взял основных игроков. Дело не во второстепенности турнира, а в том, что очень сильно уплотнился календарь РФПЛ из-за Чемпионата Мира. У команд же есть 22-23 футболиста, их всех надо использовать. Плюс у нас есть первенство, Лига Чемпионов, матчи сборных. Это очень большая нагрузка. Если бы у нас была неделя на подготовку, играл бы основной состав. Но в плотном графике приходится чем-то жертвовать", - цитирует наставника армейцев чемпионат.com.

Напомним, ЦСКА уступил "Авангарду" со счетом 0:1. | soccernews.ru