Гончаренко не жалуется на проблемы с составом перед матчем с "Зенитом"

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Гончаренко не жалуется на проблемы с составом перед матчем с "Зенитом"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура чемпионата России против "Зенита".

"У нас все матчи финальные. Мы к любому матчу на максимуме готовимся. На этот раз было комфортнее готовиться, потому что неделю этому посвятили. Посмотрим, как это поможет. Но я уже вижу, что команда лучше двигается, больше эмоций стало. Думаю, нас ждет интересный матч.

Отсутствие Дзагоева и Вернблума? Я никогда не жалуюсь на отсутствие тех или иных игроков. Мы не переживаем. У нас есть в распоряжении здоровые футболисты, которых нужно использовать. Мы на всех рассчитываем. Есть варианты, которые можно использовать и по ходу игры, меняя атаку и оборону", - заявил Гончаренко во флеш-интервью перед матчем.

Матч "Зенит" - ЦСКА начнется в 16:30 мск.

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