Гончаренко недоволен результатом ЦСКА в матче с "Сочи"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч 5-го тура РПЛ с "Сочи" (0:0).

"Разумеется, мы расстроены, что нам не удалось победить в домашнем матче – хотели продолжить нашу серию. Но если взять прошлый год, в таком матче мы могли даже проиграть. Центральные защитники довольно медленно начинали атаки. А когда мы приближались к штрафной, не хватало какого-то действия, чтобы продавить защиту "Сочи", - сказал Гончаренко.

По итогам 5 туров ЦСКА занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.

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