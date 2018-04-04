Гончаренко: "Никто не говорит, что завтра ЦСКА победит "Арсенал"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги Европы с "Арсеналом".

"Никто не говорит, что мы завтра победим. Мы прекрасно понимаем, что перед нами «Арсенал», а не какой-то другой клуб. Задача – выложиться и показать такую игру, какая была в матче с "Лионом" во Франции.

Сказывается ли на Арсене Венгере давление? Учитывая, как давно он в "Арсенале", не думаю, что на него это влияет. Это тренер, способный справиться с любым напряжением. А давление в большом клубе не зависит от позиции – можно быть на первом или шестом месте – и давление будет таким же. Любой тренер топ-клуба испытывает это на себе с начала и до конца.

Задача тренера – держать команду уровнем выше среднего на протяжении как можно большей дистанции. Но снижение уровня игры и результатов возможно – и надо выжимать в этих условиях из команды всё, что возможно. Ну и надо судить о команде, исходя из готовности к игре, а не по сентябрю прошлого года", - приводят слова Гончаренко российские СМИ.

Матч "Арсенал" - ЦСКА пройдет 5 апреля и начнется в 22:05 мск.

Не пропустите: Акинфеев: "Прекрасно понимаем, что перед нами "Арсенал", великий клуб". | http://soccernews.ru