Гончаренко - о матче с "Сочи": "Не хватало привычного для нас движения, позиционных атак"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, чего не хватило "армейцам" в матчам 15-го тура РПЛ с "Сочи" (1:1).
"Начало игры и концовку мы доминировали. Не хватало привычного для нас движения, позиционных атак. Не было качественного завершения. Мы пытались заменами усилить игру и забить", - цитирует Гончаренко "СЭ".
После 15 матчей ЦСКА является лидером чемпионата России с 32 очками. "Сочи" располагается на 5 строчке.
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