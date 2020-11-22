Гончаренко - о матче с "Сочи": "Не хватало привычного для нас движения, позиционных атак"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, чего не хватило "армейцам" в матчам 15-го тура РПЛ с "Сочи" (1:1).

"Начало игры и концовку мы доминировали. Не хватало привычного для нас движения, позиционных атак. Не было качественного завершения. Мы пытались заменами усилить игру и забить", - цитирует Гончаренко "СЭ".

После 15 матчей ЦСКА является лидером чемпионата России с 32 очками. "Сочи" располагается на 5 строчке.

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