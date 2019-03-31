Гончаренко о ничьей в матче с "Уфой": "Что ж, не встаёт тот, кто не падает"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что думает о ничьей в матче 21-го тура чемпионата России с "Уфой" (2:2).

"Тяжело принять такой результат. До 2:1 игра проходила под нашим полным контролем. Сложно сказать, что произошло в концовке. Наверное, сами себя наказали. Что ж, не встаёт тот, кто не падает. Наверное, нам надо пройти эту школу. В ситуациях, когда нам забивали и первый, и второй гол, сказалась нехватка опыта", - сказал Гончаренко.

ЦСКА, имея в активе 37 очков, занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, "Уфа" с 17 баллами осталась в зоне вылета на 15-м месте.

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