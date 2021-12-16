Гончаренко - об уходе из ЦСКА: "Мне было очень больно"
Фото сайт РПЛ
Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко вспомнил о решении ЦСКА прекратить с ним сотрудничество в марте этого года.
"Это было решение руководства. Мы пообщались с Бабаевым и решили, что надо прекратить сотрудничество. Роман Юрьевич озвучил вердикт - я ответил: "Это ваше решение, вы вправе его принимать". Разговор был корректный, без взаимных претензий. Потом ещё зашёл к Гинеру и после поговорил с Орешкиным. Почему со мной расстались? Есть такое понятие: критическая масса.
Да, на момент ухода мне было очень больно - у меня самого не было мыслей уходить. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию. При этом ни о чём не жалею. Жизнь - такая штука, что надо смотреть только вперёд", - сказал белорусский специалист.
Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы выиграли только Суперкубок России-2018, а также дважды стали серебряными призёрами РПЛ.
Не пропустите: "Краснодар" объявил об уходе двух помощников Гончаренко. | http://soccernews.ru
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