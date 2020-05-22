Гончаренко - об уходе Семина из "Локомотива": "Можно было попрощаться более красиво"

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Гончаренко - об уходе Семина из "Локомотива": "Можно было попрощаться более красиво"

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об уходе Юрия Семина с поста тренера "Локомотива".

"По моему мнению, учитывая все заслуги Семина перед "Локомотивом", можно было попрощаться более красиво. То как вышло - выглядит не очень.

Был ли я удивлен? Конечно. Думал, что с ним продлят контракт, ведь "Локомотив" занимает место, которое устраивает руководство", - заявил Гончаренко.

Напомним, что с 1 июня новым тренером "железнодорожников" станет Марко Николич.

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Гончаренко рассказал о трансферных целях ЦСКА

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