Гончаренко обматерил Мусу за отказ пожать ему руку

СМИ узнали, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко говорил Ахмеду Мусе после того, как футболист отказался пожать наставнику руку.

Выяснилось, что белорусский специалист обматерил нигерийца, пообещав, что форвард теперь будет сидеть в запасе.

"Ты, пи**р, будешь сидеть на**й тут до конца аренды, понял, бл**ь? Ох**л совсем, что ли?" - сказал Гончаренко.

Напомним, что ЦСКА взял 25-летнего Мусу в бесплатную аренду у "Лестера" до лета 2018 года без права выкупа.

Не пропустите: Гончаренко прокомментировал конфликт с Мусой. | http://soccernews.ru