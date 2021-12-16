Гончаренко объяснил неудачи российских команд в еврокубках

Теги краснодарвиктор гончаренко

Гончаренко объяснил неудачи российских команд в еврокубках

Фото сайт РПЛ

Наставник "Краснодара" Виктор Гончаренко порассуждал о систематическом провале клубов РПЛ на евроарене в последние годы.

"Вот почему у нас в большинстве своём неудачи в еврокубках? Потому что команды ограничены по составу. У тебя есть восемь легионеров и остальная обойма, с которой ты не можешь вытянуть игру на два фронта. Поэтому тебе всегда не хватает качества", - считает Гончаренко.

В текущем сезоне "Зенит" и "Спартак" сумели пробиться в плей-офф Лиги Европы, а "Локомотив", "Рубин" и "Сочи" вылетели из еврокубков.

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