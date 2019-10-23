Гончаренко объяснил, почему Лукас Сантос получает мало игровой практики в ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что новичок команды Лукас Сантос не проходит в стартовый состав из-за хорошей игры Арнора Сигурдссона.

"В чём должен прибавить Лукас Сантос, чтобы регулярно выходить в стартовом составе? Тут нужно понимать, что есть Сигурдссон, который не даёт повода для замен. Лукас выглядит лучше с каждым днём, он нравится болельщикам. Очень много параметров нужно учитывать, особенно при стандартах. Если они будут вдвоём на поле, то нам уже нужно поломать голову", - сказал Гончаренко.

20-летний Сантос в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 4 матча, результативными действиями не отличался.

20-летний Сигурдссон провёл за армейцев 11 игр и забил 2 гола.

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